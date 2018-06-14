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Найденное в Атырау взрывное устройство оказалось боевым снарядом

Снаряд был обнаружен в привезенном строительном песке.

Фото : из открытых источников14 июня 2018, 20:03

Найденное в среду в Атырау в микрорайоне «Контейнерный» взрывное устройство оказалось боевым снарядом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обнаруженный вчера старый ржавый боевой снаряд был вывезен и ликвидирован на полигоне. Так что на данный момент никакой угрозы для населения микрорайона нет. В настоящее время полиция выясняет, как взрывное устройство оказалось на участке, где оно было обнаружено», - сообщила пресс-секретарь ДВД Назымгуль Кайсагалиева.

Как очевидцы сообщают в социальных сетях, снаряд был обнаружен в привезенном строительном песке. После чего хозяин участка, на который привезли песок, сообщил о находке в полицию.


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