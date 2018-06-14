В Астане могут переименовать 14 улиц

Кроме того, предлагается переименовать парк Арай.

В Астане могут дать новые названия 14 улицам и парку Арай, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт открытия НПА.

Общественное обсуждение проекта продлится до 28 июня 2018 года.

Следующие улицы столицы предлагается переименовать:

По району Алматы:

улице с проектным наименованием № 23-7 - улица Бәйкен Әшімов;

улице с проектным наименованием № 198 - улица Райымбек батыр;

улице с проектным наименованием № 231- улица Әбікен Бектұров;

улице с проектным наименованием № 237 - улица Ермұхан Бекмаханов;

улице с проектным наименованием А 19 - улица Қасым Қайсенов;

улице с проектным наименованием А 20 - улица Мақтай Сағдиев;

улице с проектным наименованием А 25 - улица Анатолий Храпатый;

улице с проектным наименованием А 98 - улица Аманжол Бөлекпаев.

В районе Есиль:

улице с проектным наименованием № 28 - улица Әбіш Кекілбайұлы;

улице с проектным наименованием № 205 - улица Сұраншы батыр;

улице с проектным наименованием Е 108 - улица Розы Бағлановой;

улице с проектным наименованием Е 109 - Алишер Навои;

улице с проектным наименованием Е 583 - улица Бәйдібек Қарашаұлы.

В районе Сарыарка:

улице с проектным наименованием № 167 - улица Қараменде би.

Парку Арай в районе Есиль – парк Жетісу.

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