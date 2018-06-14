В Астане могут переименовать 14 улиц
Кроме того, предлагается переименовать парк Арай.
В Астане могут дать новые названия 14 улицам и парку Арай, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт открытия НПА.
Общественное обсуждение проекта продлится до 28 июня 2018 года.
Следующие улицы столицы предлагается переименовать:
По району Алматы:
улице с проектным наименованием № 23-7 - улица Бәйкен Әшімов;
улице с проектным наименованием № 198 - улица Райымбек батыр;
улице с проектным наименованием № 231- улица Әбікен Бектұров;
улице с проектным наименованием № 237 - улица Ермұхан Бекмаханов;
улице с проектным наименованием А 19 - улица Қасым Қайсенов;
улице с проектным наименованием А 20 - улица Мақтай Сағдиев;
улице с проектным наименованием А 25 - улица Анатолий Храпатый;
улице с проектным наименованием А 98 - улица Аманжол Бөлекпаев.
В районе Есиль:
улице с проектным наименованием № 28 - улица Әбіш Кекілбайұлы;
улице с проектным наименованием № 205 - улица Сұраншы батыр;
улице с проектным наименованием Е 108 - улица Розы Бағлановой;
улице с проектным наименованием Е 109 - Алишер Навои;
улице с проектным наименованием Е 583 - улица Бәйдібек Қарашаұлы.
В районе Сарыарка:
улице с проектным наименованием № 167 - улица Қараменде би.
Парку Арай в районе Есиль – парк Жетісу.
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