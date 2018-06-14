Интим-фото Меган Маркл с гамбургером могут помешать Кейт Миддлтон выиграть суд

Адвокаты журнала апеллируют к тому факту, что члены королевской семьи занимаются саморекламой.

Откровенные фотографии супруги принца Гарри Меган Маркл, сделанные в 2013 году в рамках рекламы гамбургеров, могут помешать жене другого члена королевской семьи герцога Уильяма Кейт Миддлтон выиграть судебный процесс против журнала Closer. Об этом сообщается на портале Dni.ru со ссылкой на издание ОК!

Поводом к судебному процессу послужили интимные фотографии самой Миддлтон, сделанные папарацци во время отдыха Уильяма и Кейт на юге Франции. В качестве моральной компенсации журнал обязали выплатить Миддлтон около 100 тысяч евро. В свою очередь, адвокаты издания подали апелляцию на решение суда, ссылаясь на фото Маркл, 19 мая вышедшей замуж за принца Гарри.

Сторона защиты недоумевает, почему, когда знаменитости хотят откровенных фото, их можно публиковать, а когда не хотят, нельзя.

Юристы журнала утверждают, что представители королевской семьи "используют себя" для рекламы, но "немедленно требуют деньги, если фото сделаны без их согласия".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!