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Подрезавшая автобус на Matiz автоледи попала в больницу

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться полицейским.

Фото : Zakon.kz14 июня 2018, 21:17

Вечером в четверг, 14 июня, в Алматы произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя автобуса, общественный транспорт двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении. Маршрут лежит в сторону улицы Шолохова, где дорога уходит влево.

Водитель автобуса двигался в правом ряду. Женщина за рулем Daewoo Matiz, ехавшая в левом ряду, в последний момент, вероятно, решила, что ей нужно не налево на улицу Шолохова, а дальше по Суюнбая, в сторону Бекмаханова. Легковушка из левого ряда нырнула вправо и подрезала автобус.

Столкновения избежать не удалось. От удара легковой автомобиль перелетел через бордюр, арык и земляную насыпь, опрокинулся на бок и ударился об столб.

Проезжавшие мимо очевидцы происшествия помогли женщине выбраться из машины. Прибывшие на место врачи госпитализировали автоледи для более детального осмотра.


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