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Стало известно время чтения намаза перед Ораза айт

Духовное управление мусульман назвало время начала чтения айт-намаза по регионам Казахстана.

Фото : ustinka.kz14 июня 2018, 21:25

15 июня мусульмане Казахстана начнут отмечать Ораза айт. Время начала чтения намаза по регионам озвучило Духовное управление мусульман страны, передает Zakon.kz.

Астана — 07:00

Алматы — 06:00

Алматинская область — 06:00

Актобе — 07:00

Акмола — 07:30

Атырау — 07:00

Актау — 07:00

ЗКО — 06:30

Тараз — 06:30

Караганда — 06:00

Костанай — 07:30

Кызылорда — с 07:00

Южно-Казахстанская область — 06:30

Талдыкорган — 06:30

Павлодар — 07:00

Восточно-Казахстанская область — с 07:00

Северо-Казахстанская область — 07:30

Семипалатинск — 07:00

Жезказган — 07:00


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