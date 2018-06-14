Стало известно время чтения намаза перед Ораза айт

Духовное управление мусульман назвало время начала чтения айт-намаза по регионам Казахстана.

Фото : ustinka.kz

15 июня мусульмане Казахстана начнут отмечать Ораза айт. Время начала чтения намаза по регионам озвучило Духовное управление мусульман страны, передает Zakon.kz. Астана — 07:00 Алматы — 06:00 Алматинская область — 06:00 Актобе — 07:00 Акмола — 07:30 Атырау — 07:00 Актау — 07:00 ЗКО — 06:30 Тараз — 06:30 Караганда — 06:00 Костанай — 07:30 Кызылорда — с 07:00 Южно-Казахстанская область — 06:30 Талдыкорган — 06:30 Павлодар — 07:00 Восточно-Казахстанская область — с 07:00 Северо-Казахстанская область — 07:30 Семипалатинск — 07:00 Жезказган — 07:00

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