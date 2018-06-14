Стало известно время чтения намаза перед Ораза айт
Духовное управление мусульман назвало время начала чтения айт-намаза по регионам Казахстана.
Фото : ustinka.kz14 июня 2018, 21:25
15 июня мусульмане Казахстана начнут отмечать Ораза айт. Время начала чтения намаза по регионам озвучило Духовное управление мусульман страны, передает Zakon.kz.
Астана — 07:00
Алматы — 06:00
Алматинская область — 06:00
Актобе — 07:00
Акмола — 07:30
Атырау — 07:00
Актау — 07:00
ЗКО — 06:30
Тараз — 06:30
Караганда — 06:00
Костанай — 07:30
Кызылорда — с 07:00
Южно-Казахстанская область — 06:30
Талдыкорган — 06:30
Павлодар — 07:00
Восточно-Казахстанская область — с 07:00
Северо-Казахстанская область — 07:30
Семипалатинск — 07:00
Жезказган — 07:00
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