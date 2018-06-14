СМИ: Трамп на встрече "Большой семёрки" назвал Крым российским

Президент США заявил, что Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7, что Крым — российский, так как на полуострове говорят на русском языке, пишет Лайф со ссылкой на BuzzFeed.

Помимо того, Трамп спросил лидеров "Большой семёрки", почему они поддерживают Украину.

— Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире, — цитирует источник слова американского лидера.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после прошедшего на полуострове референдума, когда большинство жителей высказалось за воссоединение с РФ.

Трамп ранее заявил, что участники саммита G7 четверть времени обсуждали Россию.

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