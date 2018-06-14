Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море
Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду, которая управлялась по кабелю.
Фото : Скриншот с видео14 июня 2018, 22:17
ВМС Турции провели учения в Черном море, в рамках которых подводная лодка Yildiray потопила списанный танкер. Ролик со стрельб субмарины телеуправляемой торпедой опубликован на YouTube.
Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду, которая управлялась по кабелю. Она попала в середину танкера, в результате чего судно разломилось пополам и затонул.
Субмарина Yildiray относится к подлодкам типа 209 немецкой постройки и оснащена восемью торпедными аппаратами. Впервые они начали строиться на экспорт в 1971 году и на данный момент стоят на вооружении 14 стран.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923507-e2111b6e439008f62e3e17aafaadc1df
Сейчас читают
Читайте также