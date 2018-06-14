На телеканале «Ońtústik» в прямом эфире с участием Ж.Туймебаева проходит «Час акима»

Воспользуйтесь возможностью задать свои вопросы!

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев стал гостем программы «Час акима» на телеканале «Ońtústik». Глава региона ответит на вопросы южноказахстанцев, которые смогут задать их в прямом эфире. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Наряду с этим, в ходе прямого эфира обсудят исполнение в регионе Пяти социальных инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева, а также пути решения актуальных вопросов, в том числе в сфере социально-экономического развития области, образования и науки, культуры, искусства и в других сферах.

В ближайшие 1.5 часа у вас есть возможность позвонить в студию и задать свои вопросы в прямом эфире. Вопросы можно задать, позвонив на нижеуказанные номера: - 53-52-17; - 53-94-72; - 55-12-09, а также отправить письмо на электронную почту akimgesurak@gmail.com либо отправить сообщение на WhatsApp номер 8702-198-53-23.

Кроме того, граждане также могут задать свои вопросы на официальной странице Южно-Казахстанского областного акимата в социальной сети «Facebook».

Воспользуйтесь возможностью задать свои вопросы!

Стоит отметить, в ходе программы специалисты Call-центра, соберут все поступившие вопросы и направят акиму области. Вместе с тем, вопросы, не озвученные во время прямого эфира, также не останутся без внимания руководства областного акимата. Ответы на них будут даны в ближайшее время.

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