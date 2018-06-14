Вылетевший с дороги Golf опрокинул столб в Алматы

Столб повис на проводах, его придется демонтировать.

Вечером в четверг, 14 июня, в Алматы легковой автомобиль врезался в столб, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в поселке Широкая Щель в районе ВОАД, около 7 часов вечера. Автомобиль Volkswagen Golf двигался по улице Шокая вниз, в сторону ВОАД, и на повороте не справился с управлением на мокрой дороге. В результате автомобиль выехал вправо на обочину и на полной скорости врезался в столб линии электропередач.

От удара машину разворотило, столб повис на проводах над дорогой. Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали электриков, чтобы специалисты приняли меры по демонтажу столба.

Автобусы, которые ходят по этой улице, вынуждены прижиматься к встречной полосе, чтобы не зацепить столб.

В ДТП пострадала пассажирка - жена водителя.

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