В Актау возбуждено дело по факту смерти мужчины, упавшего с 5-го этажа

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся досудебные следственные мероприятия.

В Актау возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, упавшего с пятого этажа дома№ 34 в 28-ом микрорайоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщила пресс-служба областного ДВД. Происшествие произошло 12 июня. Мужчина скончался, не смотря на усилия медиков.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 УК РК ("доведение до самоубийства"), зарегистрировано в едином досудебном реестре УВД Актау.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся досудебные следственные мероприятия.

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