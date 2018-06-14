В Актау возбуждено дело по факту смерти мужчины, упавшего с 5-го этажа
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся досудебные следственные мероприятия.
Фото : inform.kz14 июня 2018, 23:08
В Актау возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, упавшего с пятого этажа дома№ 34 в 28-ом микрорайоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщила пресс-служба областного ДВД. Происшествие произошло 12 июня. Мужчина скончался, не смотря на усилия медиков.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 УК РК ("доведение до самоубийства"), зарегистрировано в едином досудебном реестре УВД Актау.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся досудебные следственные мероприятия.
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