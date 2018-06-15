Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Дело против Сталлоне о домогательствах передали в прокуратуру

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает дело против американского актера Сильвестра Сталлоне, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Hollywood Reporter.

Представитель надзорного ведомства Грег Рислинг заявил, что вчера полиция Санта-Моники передала дело Сталлоне в прокуратуру.

В ноябре прошлого года британский таблоид Daily Mail написал со ссылкой на полицейский рапорт, что в 1986 году Сталлоне якобы изнасиловал 16-летнюю девушку. По словам предполагаемой потерпевшей, актер пригласил ее в номер отеля в Лас-Вегасе и заставил заниматься сексом с ним и его телохранителем. Сам актер отверг эти обвинения.

Месяц спустя источники издания TMZ сообщили, что женщина подала на Сталлоне заявление в полицию Санта-Моники. Там должны были провести расследование и передать дело в прокуратуру, чтобы определить, достаточно ли свидетельств для уголовного преследования.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

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