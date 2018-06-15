В Алматы после столкновения Ssang Yong опрокинулся на бок

По словам очевидцев, вторая машина проехала на запрещающий сигнал светофора.

В ночь на 15 июня в Алматы столкнулись две машины, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на перекрестке Толе би – Муканова. Как рассказал очевидец ДТП, он двигался вниз по Муканова за автомашиной Ssang Yong. Ехавший перед ним автомобиль выехал на мигающий зеленый сигнал светофора, и на перекрестке в него на полном ходу врезался двигавшийся по Толе би на восток Volkswagen Passat.

По словам свидетелей ДТП, Passat проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

От удара Ssang Yong опрокинулся на бок, прокатился и, ударившись о бордюр, сам встал обратно на все четыре колеса.

Пешеходов на перекрестке не было. Пострадали водитель Passat и пассажирка Ssang Yong. Водителя госпитализировали, пассажирку в данный момент осматривают медики.

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