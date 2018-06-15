В Алматы сбили пьяного пешехода

Водитель, против обыкновения, не скрылся с места и пытался оказать максимальную помощь.

В ночь на 15 июня в Алматы водитель легкового автомобиля на проспекте Рыскулова сбил нетрезвого пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Opel Sintra ехал в западном направлении по проспекту Рыскулова. На печально известном участке дороге между Жансугурова и Розовой, напротив АЗС, где регулярно сбивают пассажиров насмерть, произошел типичный случай: на дорогу выбежал пешеход.

Водитель ехал медленно. Это и спасло пешехода. На неосвещенном участке дороги на проезжую часть в неположенном месте выбежал мужчина. Водитель Opel пытался вырулить, но все равно передним правым углом автомашины зацепил мужчину.

Водитель с пассажиром выбежали, чтобы оказать помощь пострадавшему. Пешеход, который явно находился в нетрезвом состоянии, лежал и стонал. Прибывшие на место медики осматривают мужчину. Видимых переломов нет. Его доставят в ГКБ 4 для более детального осмотра.

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