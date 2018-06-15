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Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Татарстан

В рамках визита Глава государства встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Фото : akorda.kz15 июня 2018, 06:00

Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Республику Татарстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках визита Глава государства встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Также в ходе визита Президент РК посетит Казанский федеральный университет.


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