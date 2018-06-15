Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Татарстан
В рамках визита Глава государства встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Фото : akorda.kz15 июня 2018, 06:00
Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Республику Татарстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В рамках визита Глава государства встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Также в ходе визита Президент РК посетит Казанский федеральный университет.
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