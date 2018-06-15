Экс-супруга Путина задолжала крупную сумму

Одна из фирм Людмилы Очеретной формально оказалась банкротом.

С начала года судебные приставы пытаются найти активы Людмилы Очеретной (в прежнем браке – Людмилы Путиной), чтобы взыскать задолженность по налогам, но тщетно, передает Собеседник.

Еще в 2014 году, сразу после развода, Людмила Путина под девичьей фамилией Шкребнева стала учредителем столичной торговой компании «Интерьерсервис». Уставный капитал, правда, скромный – всего 10 тысяч, зато есть собственная «дочка» – риелторская фирма «Меридиан». В качестве посредника она зарабатывает на сдаче в аренду помещений Центра развития межличностных коммуникаций на Воздвиженке, который возглавляет Артур Очеретный, нынешний муж Путиной-Шкребневой. Для центра такой посредник не очень-то нужен, зато уже к концу 2016 года (последняя открытая бухгалтерская отчетность «Меридиана» охватывает этот период) на балансе этой компании скопилось почти полмиллиарда рублей. Если это отступные после развода, то весьма неплохие.

Тем неожиданней было узнать, что одна из фирм Людмилы Очеретной формально оказалась банкротом. 28 декабря прошлого года столичная налоговая инспекция №10, которая курирует Пресненский район Москвы, составила акт №16338, согласно которому у «Интерьерсервиса» перед государством накопился солидный долг.

16 января судебные приставы завели по этому факту отдельное производство, но спустя месяц дело закрыли на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 Федерального закона «Об исполнительном производстве»: «Невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

5 марта приставы завели уже новое дело, но со старыми перспективами: у «Интерьерсервиса» не оказалось не только недвижимости или зарегистрированных в ГИБДД машин, но даже банковских счетов.

320 204 рубля налогов и сборов, включая пени, задолжала бюджету фирма-призрак Людмилы Очеретной.

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