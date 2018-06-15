Ученые составили «фоторобот бога»

Люди разных политических взглядов представляют бога по-разному.

Американские психологи выяснили, как выглядит лицо бога в представлении североамериканских христиан, сообщает Газета.ru.

Исследование показало, что большинство опрошенных представляют бога как более молодого, мужественного, привлекательного и умного белого мужчину, по сравнению с его изображениями на картинах эпохи Ренессанса.

Отмечается, что люди разных политических взглядов представляют бога по-разному: консерваторам он кажется более зрелым, мужественным и властным, либералы видят его более любящим и с афроамериканскими чертами.

Примечательно, что чем более привлекательными считали себя сами участники опроса, тем привлекательнее они представляли и бога, а более старшим он казался более зрелым. Однако все опрошенные представляют бога мужчиной.

В эксперименте приняли участие 511 жителей США (330 мужчин и 181 женщина), в том числе 26% афроамериканцев. Участникам предлагалось выбирать из двух усредненных портретов тот, который более соответствует их представлению о внешности бога.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!