19-летним алматинским изобретателем заинтересовались NASA и Microsoft

Тимур Рыспеков - автор 50 проектов, 28 из которых запатентованы.

Инновационными разработками алматинского изобретателя заинтересовались в Майкрософт и космическом агентстве НАСА. Тимур Рыспеков уже начал заниматься анализом данных и разработкой компьютерных программ для американских гигантов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Тимур Рыспеков - автор 50 проектов, 28 из которых запатентованы.

«Я начал сначала с разработки математических систем для программирования различных вычислительных программ, чтобы считать физические и математические задачи. Самым первым проектом является робот в форме танка, который является мини-метеостанцией. Он способен взять 87 видов химических реактивов, температуру, радиацию, влажность». - сообщил изобретатель Тимур Рыспеков.

Сейчас Тимур работает над разработкой программы для компании Майкрософт. Это проект для презентации фотографий и видео файлов. Absolut Viewer, так называется программа, занимает меньше оперативной памяти в компьютере и содержит гораздо больше функций, чем привычный Power Point. К слову, Тимур успел даже собрать свою команду из молодых «айтишников». В анализе больших данных молодой изобретатель с 13 лет.

«Я выполняю различные анализы для систем NASA для марсоходов, представил свой проект на NASA spay challenge, а также разрабатываю различные приложения для международных горнорудных компаний по выборке представительных проб, а также разрабатываю для канадской системы образования программу для родительского контроля для доступа для компьютеров детей, чтобы они могли заниматься только образовательными сайтами», - сказал изобретатель Тимур Рыспеков.

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