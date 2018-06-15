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Сегодня состоится совместное заседание палат Парламента Казахстана

Соответствующее распоряжение подписал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

Фото : parlam.kz15 июня 2018, 08:33

Сегодня, 15 июня, в 10:00 начнется совместное заседание палат Парламента, передает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 15 июня 2018 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.


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