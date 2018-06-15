При заказе автозапчастей казахстанцы попались в руки мошенников

Пострадавших от интернет-мошенников порядка двух десятков.

Порядка двух десятков казахстанцев пострадали от действий иностранных интернет-мошенников. Все они оплатили доставку дорогостоящих автозапчастей из России. Сделка оформлялась онлайн. Так что теперь люди не могут вернуть свои деньги, а казахстанские полицейские лишь разводят руками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

За неисправный ржавый двигатель вместо обещанного нового Мухтар Казбеков заплатил порядка 400 тысяч тенге. Его он приобрел на российском сайте – в Казахстане их на тот момент не было. Двигатель обещали прислать в течение недели, это было еще в январе.

– Я хочу всех предупредить. Эти люди, они не гнушаются ничем. Официальные органы Казахстана нам просто дают пояснения, что так как юридические данные компании зарегистрированы в Москве, то есть в РФ, то нужно обращаться по месту регистрации, - рассказал пострадавший Мухтар Казбеков.

Оказалось, что людей, пострадавших от интернет-мошенников, порядка двух десятков. Но в полиции ограничиваются лишь советами.

– Никогда не соглашайтесь на предоплату при покупке либо продаже имущества через интернет-порталы. Не переводите деньги неизвестным лицам через платежные системы, - прокомментировал пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков.

Юристы предлагают свое решение вернуть деньги – нанять пострадавшим общего адвоката и отправить его в Россию.

– У потребителя есть право на расторжение договора и возврат денежных средств. Мы все об этом знаем. Как реализовать – совсем другой вопрос. Потребитель – гражданин РК, продавец – иностранное государство, - сказала юрист Ирина Фурсова.

Мухтар Казбеков и остальные пострадавшие по всему Казахстану нашли друг друга через интернет-форумы. Вместе они написали заявление в Генпрокуратуру, председателю Верховного суда и президенту соседней страны.

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