В каких регионах РК сохранится ясная погода

Местами пройдут дожди с грозами.

На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе, юге и востоке республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, днем Акмолинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Алматинской области местами возможен град, ночью местами усиление ветра 18-23 м/с. В Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области ночью местами – туман.

На большей части Мангистауской, местами Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы в днем 23°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 24°, ясно.

Прогноз погоды на 15 июня.

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