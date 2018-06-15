Сотрудники «Казмортрансфлота» помогли бездомным животным

Забота о братьях наших меньших влияет на формирование у детей и подростков милосердия, любви и бережного отношения к животным и природе.

Говоря о благотворительности, многие думают о людях, хотя в помощи нуждаются и братья наши меньшие. Необычную и социально значимую акцию организовала НМСК «Казмортрансфлот». Ее сотрудники посетили Центр временной передержки животных в Актау, оказали помощь, передает Zakon.kz.

Сотрудники Казмортрансфлота ознакомились с условиями содержания животных. Как рассказала волонтер фонда «Шанс» – лига защиты бездомных животных» Ольга Бахтеева, их деятельность направлена на создание благоприятных условий сосуществования людей и животных. Многие «постояльцы» Центра временной передержки раньше жили с хозяевами, а потом оказались ненужными. В новом доме их лечат, кормят и стерилизуют – чтобы гуманно сократить число бездомных собак и кошек.

Существуют и проблемы. У Центра нет постоянной дислокации. Нынешняя территория на окраине временно предоставлена местным жителем. Ведутся переговоры с акиматом Актау о выделении земельного участка

Также в планах активистов – внести предложения в городские Правила содержания домашних животных для усиления ответственности хозяев за питомцев.

Сотрудники Казмортрансфлота оказали посильную материальную помощь Центру, по возможности приобрели необходимое.

– Забота о братьях наших меньших влияет на формирование у детей и подростков милосердия, любви и бережного отношения к животным и природе. В наше время наблюдается повсеместный рост жестокости, буллинга, нетерпимости, зачастую переходящей в экстремизм. Ребята преподносят лидерство на основе силы и откровенного невежества как естественное явление, оправдывая социал-дарвинизм, – говорят сотрудники КМТФ, призывая общество воспитывать у детей и подростков чувство человечности.

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