Нурлан Ногаев: В школах должно активно внедряться трехъязычие

Казахстан не должен отставать от мировой практики и шагать в ногу со временем, изучение английского языка должно начинаться с детства.

Вчера, 15 июня, прошло расширенное заседание бюро политсовета филиала партии «Нур Отан» Атырауской области, на повестке дня стояли темы внедрения во всех школах трехъязычной системы образования, а также переход объектов образования к цифровым технологиям. В данный момент в области активными темпами открываются coworking-центры и кружки по изучению английского языка, передает Zakon.kz.

Председательствующий на заседании бюро политсовета аким Атырауской области Нурлан Ногаев предложил членам бюро разработать план для успешной реализации государственной программы по обучению школьников английскому языку.

- Сегодня английский язык является языком международного общения, на нем говорят лидеры и жители передовых стран с развитой экономикой. Казахстан не должен отставать от мировой практики и шагать в ногу со временем, изучение английского языка должно начинаться с детства, для этого мы сегодня в школах региона активно внедряем трехъязычную систему обучения. Английскому языку должны обучаться и сами педагоги, чтобы нести качественные знания подрастающему поколению Казахстана. Как сказал глава государства, не обучив детей английскому языку сейчас, в будущем мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров. Этот вопрос должен находится на контроле у всех ответственных лиц, - сказал Нурлан Ногаев.

Отметим, что по инициативе партии "Нур Отан" в регионе открываются coworking-центры, где детей обучают английскому языку, а также новым цифровым технологиям. Подобный ІТ – центр открылся на базе Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова, здесь будут обучать специалистов для общеобразовательных школ.

Глава региона совместно с членами бюро политсовета областного филиала партии «Нур Отан» посетил новый центр, ознакомился с его работой и дал ряд конкретных поручений руководителям центра.

Масштабную работу по подготовке специалистов в сфере IT ведет лицей «Білім - инновация», выпускники которого поступают в престижные учебные заведения всего мира. Также члены бюро политсовета побывали в Прикаспийском современном колледже, осмотрели ІТ-классы в общеобразовательных учебных заведениях. В данном колледже на отличном уровне реализованы основные партийные проекты – открыт дискуссионный клуб для людей изучающих английский язык, предоставлен доступ к обучающим пособиям и электронной библиотеке, функционирует класс по изучению английского для всех желающих.

- В течение ближайших трех лет «Нур Отан» совместно с государственными и местными исполнительными органами, представителями НПО и бизнес-структур планирует открыть порядка 1000 бесплатных IT-классов по всей стране для углубленного изучения основ программирования и робототехники. Это позволит обучить ежегодно 150 тысяч детей от 8 до 16 лет. В Атырауской области определены 10 школ, в которых уже открыты такие классы, - рассказал первый заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» по Атырауской области Нурлыбек Ожаев.

Это позволит школьникам получать навыки построения простых алгоритмов, создания программ и WEB-сайтов по европейским образовательным стандартам. В будущем планируется открыть технопарки, что позволит решить проблему доступности передовых цифровых навыков и знаний.

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