«Астана Опера» отметит юбилей Вивальди

Антонио Вивальди – один из крупнейших представителей эпохи барокко, создатель жанра сольного инструментального концерта, родоначальник оркестровой программной музыки.

Известные произведения Антонио Вивальди прозвучат в блестящем исполнении Камерного оркестра «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова. Концерт «Под музыку Вивальди», посвященный 340-летию со дня рождения выдающегося венецианского композитора, пройдет на сцене Камерного зала театра 17 июня.

В этот вечер свое искусство также представит солистка «Астана Опера» лауреат международных конкурсов кавалер ордена «Курмет» великолепное сопрано Айзада Капонова. К ней присоединятся виртуозные музыканты-инструменталисты – солисты оркестра, первые скрипки Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и Айсулу Байкенова, Анель Шакирова (скрипка), Курванжан Ахатов (виолончель).

- Сочинения А. Вивальди входят в число из наиболее часто исполняемых и любимых публикой разных стран. Он был выдающимся знатоком оркестра и писал с феноменальной быстротой. Богатая на эффекты, красочная музыка великого итальянского композитора несет в себе радость жизни и творчества. В этом концерте мы хотим поделиться со слушателями нашим восхищением поразительным богатством фантазии А. Вивальди, непосредственностью, свежестью, виртуозностью его произведений, которые вот уже на протяжении столетий вызывают несомненный зрительский восторг, - сказали артисты оркестра «Астана Опера».

Антонио Вивальди – один из крупнейших представителей эпохи барокко, создатель жанра сольного инструментального концерта, родоначальник оркестровой программной музыки. А. Вивальди был не только знаменитым во всей Европе композитором, еще он прославился в качестве скрипача-виртуоза, утвердившего новую драматизированную «ломбардскую» манеру исполнения. Кроме того, он был известным педагогом, дирижёром и католическим священником. Его обширное творческое наследие охватывает более 700 названий.

В программе концерта из цикла «О музыке и её творцах» – инструментальная и вокальная музыка гениального маэстро. Прозвучит концерт для солирующей скрипки с оркестром «Лето» из цикла «Времена года». Этот яркий опус является одним из самых популярных классических произведений в мире. Уникальные концерты демонстрируют поразительное новаторство А. Вивальди, удивительным образом сочетая блестящую виртуозность и чарующую кантилену.

Жителям и гостям столицы также предложат мотет А. Вивальди «In furore iustissimae irae» для сопрано, концерт для скрипки и виолончели с оркестром, концерт для двух скрипок с оркестром №8 ля минор и Concerto Grosso ре минор №11 А. Вивальди.

Начало в 18:00.

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