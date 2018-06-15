Кайрат Мами огласил послание Конституционного совета РК

Страна живет в условиях новой конституционной реальности.

Сегодня на совместном заседании Палат Парламента председатель Конституционного совета Кайрат Мами огласил ежегодное послание Конституционного Совета «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.

Как отметил Мами, «Конституция – прочный фундамент суверенного Казахстана, основа нашей независимости. Безусловное исполнение Основного Закона, неукоснительное соблюдение его принципов – залог успешного развития государства. Истекшее с момента оглашения предыдущего послания время для казахстанской государственности и ее развития ознаменовано продолжением реализации конституционной реформы 2017 года. С тех пор страна живет в условиях новой конституционной реальности. Конституционная реформа не ограничилась только собственно текстом Основного Закона, сегодня она подтверждена значительными изменениями в законодательстве, включая его подзаконный уровень».



Спикер особо акцентировал, что новый импульс этой системной работе придали Послание Президента Н. Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, обнародованные в начале года «Пять социальных инициатив Президента» и другие знаковые события, оказавшие огромное влияние на повышение эффективности действия Конституции Республики Казахстан.

В послании органа конституционного контроля прослеживается положительная динамика в исполнении итоговых решений Конституционного Совета. Так, в реализацию его правовых позиций разработан проект закона по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража, модернизированы процессуальные основы правоохранительной деятельности, принят закон «О Фонде компенсации потерпевшим», вносятся изменения в порядок привлечения граждан к административной ответственности на территории комплекса «Байконур» и другие.

С учетом практики конституционного производства и анализа современных трендов развития законодательства Конституционным Советом внесены конкретные предложения по укреплению принципов правового государства в стране. Конституционный Совет полагает необходимым целенаправленно и системно формировать культ верховенства права и всеобщего законопослушания. С этой целью правовую пропаганду и воспитание конституционного патриотизма рекомендовано поднять на общегосударственный уровень.

В послании Конституционного Совета особо обращено внимание на необходимость дальнейшего раскрытия потенциала Конституции во всех сферах общества и государства, с внедрением эффективной системы всеобъемлющего конституционного мониторинга. Ряд предложений Конституционного Совета направлены на повышение уровня законотворческой работы.

Отдельный блок рекомендаций Конституционного Совета касается вопросов защиты прав человека. Это усиление защиты законных интересов женщин и детей, в том числе детей-инвалидов; укрепление гарантий неприкосновенности достоинства человека; совершенствование деятельности суда присяжных; порядка применения мер принуждения (привода) в административном судопроизводстве и исполнительном производстве и другие.

К.Мами также проинформировал участников заседания о необходимости продолжения тенденции усиления независимости судей и уточнения механизма оповещения судов о рассмотрении Конституционным Советом обращений других судов по аналогичным делам.

В связи с углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского Экономического Союза Конституционный Совет подчеркнул важность безусловного соблюдения верховенства Конституции Республики, максимальной синхронизации отечественного и наднационального правового регулирования.

- Конституционная модернизация Казахстана требует максимальной концентрации усилий всего государственного аппарата, общества и каждого казахстанца во имя общего дела – процветания страны, подытожил Кайрат Мами.

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