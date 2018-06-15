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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть изменились по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах.

Фото : Лига Бизнес15 июня 2018, 11:07

Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,8 доллара, до 75,94 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,25 доллара, до 66,89 долларов за баррель.


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