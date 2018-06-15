Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть изменились по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах.

Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,8 доллара, до 75,94 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,25 доллара, до 66,89 долларов за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!