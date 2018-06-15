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Курс доллара составил 335,94 тенге на утренних торгах

Средневзвешенный курс евро составил 389,00 тенге.

Фото : total.kz15 июня 2018, 11:34

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 335,94 тенге за доллар (-0,05 тенге), объем торгов – 25, 6 млн долларов (-6 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 389,00 тенге, объем торгов – 300 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3881 тенге за рубль (+0,0251 тенге), объеме торгов 8 млн рублей (-12 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,3941 тенге за юань (-0,1827 тенге), объем торгов – 4,05 млн юаней (+2 850 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 335,9-336,7 тенге, евро - 388,7-390,7, рос.рубля - 5,37-5,42 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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