Курс доллара составил 335,94 тенге на утренних торгах
Средневзвешенный курс евро составил 389,00 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,94 тенге за доллар (-0,05 тенге), объем торгов – 25, 6 млн долларов (-6 300 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 389,00 тенге, объем торгов – 300 тыс. евро.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3881 тенге за рубль (+0,0251 тенге), объеме торгов 8 млн рублей (-12 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,3941 тенге за юань (-0,1827 тенге), объем торгов – 4,05 млн юаней (+2 850 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 335,9-336,7 тенге, евро - 388,7-390,7, рос.рубля - 5,37-5,42 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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