Руководством Министерства обороны проверены вопросы прохождения воинской службы молодым пополнением

Генерал-майор М. Таласов проверил социально-бытовые условия проживания, выполнение распорядка дня, рацион и качество питания.

Комиссия под руководством заместителя начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майора Мухамеджана Таласова в ходе посещения Алматинского, Капчагайского, Талдыкорганского, Жаркентского и Сарыозекского гарнизонов проверила условия прохождения воинской службы молодым пополнением, призванным весной текущего года, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи с военнослужащими срочной воинской службы генерал-майор М. Таласов проверил социально-бытовые условия проживания, выполнение распорядка дня, рацион и качество питания. Кроме того, он разъяснил им о необходимости строгого соблюдения законодательства о воинской службе и норм общевоинского Устава Вооруженных Сил, а также подробно рассказал о социальном пакете и перспективных возможностях в случае принятия ими решения продолжить воинскую службу на контрактной основе.

В рамках посещения воинских частей специалисты-психологи провели анкетирование молодых воинов по вопросам соблюдения их прав и качественному обеспечению всеми видами и нормами довольствия. Также в период посещения гарнизонов комиссией проверены вопросы деятельности служб по организации работы с членами семей военнослужащих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!