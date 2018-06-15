Сагинтаев прокомментировал неэффективное использование 508 млрд тенге в прошлом году

По его словам, более 80% всех этих нарушений - это технические ошибки бухгалтеров, а уже остальное носит системный характер.

На совместном заседании Палат Парламента (Мажилиса и Сената) депутаты затронули проблемы неэффективного исполненных 508 млрд тенге из республиканского бюджета за 2017 год и вопросы, принимаемых в связи с этим мер правительством, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2017 году был достигнут высокий уровень освоения бюджетных средств 99,8%. Это, безусловно, неплохо. Но, есть другие цифры, и они говорят о другом. По данным Счетного комитета в 2017 году было неэффективно использовано 508 млрд тенге. Это подразумевает как минимум три вещи: некачественное планирование, несвоевременное освоение, недостижение конечного результата. Таким образом, почти 5% республиканского бюджета не работало на экономику страны, на повышение благосостояния наших граждан», - констатировал депутат Мажилиса Михаил Чирков.

Он напомнил, что обеспечение эффективности исполнения республиканского бюджета является задачей, поставленной главой государства.

«Вы, наверняка, помните, что глава государства поручал обеспечить отдачу с каждого вложенного бюджетного тиына. В прошлые годы при рассмотрении отчетов по исполнению бюджета правительство заверяло нас, что исправит ситуацию, примет необходимые меры в данном направлении. Однако мы видим совсем иное, в 2016 году было неэффективно использовано 268 млрд тенге, а в 2017 году уже 508 млрд тенге», - сообщил мажилисмен.

«Исходя из этого, скажите, пожалуйста, в чем заключались предпринятые правительством меры по устранению допущенных нарушений, если сумма неэффективно использованных средств в 2017 по сравнению с 2016 увеличилась практически в два раза?» - обратился парламентарий с вопросом к премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву.

Б. Сагинтаев отметил, что приоритет работы правительства заключается в эффективности расходования бюджетных средств.

«Год из года этот вопрос ставится перед нами. Безусловно, эффективность расходования бюджетных средств - это приоритет работы правительства. В предыдущие годы в рамках Парламента очень бурно обсуждался вопрос единообразия понимания эффективности расходования бюджетных средств. В ходе дискуссий мы пришли к тому, что необходимо ввести понятия принципы эффективности, понятие аудита расходования бюджета. Тем самым был принят закон об аудите. В этом направлении работа сейчас ведется», - подчеркнул он.

«Что касается тех цифр, что вы сейчас озвучили, на первый взгляд, 508 млрд тенге по сравнению с тем, что было в 2016 в два раза почти рост. Но, если посмотреть глубже, получается, что более 80% всех этих нарушений - это технические ошибки наших бухгалтеров. Это не само финансовое нарушение, а техническое. Остальное носит системный характер. Поэтому принятый закон о госаудите нами проводится работа по повышению квалификации наших бухгалтеров, сертификация аудиторов. Это большая работа, которая сейчас началась. Но вторая часть, которая носит системный характер, здесь нам надо решать вопросы», - заключил глава кабмина.

Ксения Давыдова, Астана.

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