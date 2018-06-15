Какая погода ожидает казахстанцев на выходных

На большей территории республики ожидаются дожди и незначительное похолодание.

По прогнозам синоптиков, в северных областях Казахстана ожидаются дожди с грозами и понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Прогноз погоды на 16-18 июня дали синоптики. Согласно предоставленным ими данным, в тыл циклону, расположенному над Западной Сибирью, вместе с арктическим фронтом смещаются холодные и влажные воздушные массы.

Перемещаясь через территорию республики, они будут вызвать в северных областях кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер, а также понижение температуры воздуха.

На остальной территории Казахстана дожди ожидаются преимущественно в горных районах.

Температура воздуха в большинстве областей предполагается ниже климатической нормы на 2...4°С.

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