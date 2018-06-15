Казахстан и ЕАЭС имеют разные данные по товарообороту между странами - депутат 

Занижение стоимости при импорте продукции – основная проблема таможенного администрирования.

Казахстан и Евразийский экономический союз имеют разные данные по товарообороту между странами. С чем связано такое положение дел выясняла сегодня в ходе совместно заседания палат парламента депутат Дания Еспаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос она адресовала министру финансов:

«В отчете Счетного комитета приведены факты неэффективного таможенного администрирования. Так, по данным ЕАЭС, за 10 месяцев 2017 года объем экспорта отдельных товаров РФ в Казахстан превышает объем ввоза этих же товаров, по данным Комитета государственных доходов, на сумму 442,9 млн долларов США. Таким образом, если считать, что данные Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достоверны, объем этих товаров остался неучтенным, тогда получается, что сумма недополученного налога на добавленную стоимость в наш бюджет составила 17,2 млрд тг. Счетным комитетом также указано, что КГД не располагает реальными причинами этих расхождений. В связи с этим, уважаемый Бахыт Турлыханович, как вы можете прокомментировать и разъяснить столь существенное расхождение данных КГД и статистических данных ЕАЭС. Второе. Проводится ли на постоянной основе анализ причин расхождения в статистике внешней торговли?».

Министр финансов ответил, что занижение стоимости при импорте продукции – основная проблема таможенного администрирования. Ведь именно это приводит к снижению и потерям налогов на импорт, снижению пошлин, которые распределяются внутри ЕАЭС. Он отметил, что эта проблема существует не только в Казахстане, но на всем евразийском пространстве.

«Работа поставлена таким образом – при экспорте из РФ в Казахстан экспортеры заполняют свои экспортные декларации и одновременно заполняют статистическую карточку, и отправляют ее. Федеральная таможенная служба собирает ее, и не администрируя, не перепроверяя, пересылает ее в ЕЭК. А та в свою очередь собирает данные и с наших…. У нас построено по-другому. У нас через комитет статистики собирается. Поэтому повлиять на то, чтобы внутри использовать ее, как сопоставлять по каждой декларации – это невозможно, поскольку к нам информация приходит в агрегированном виде», - сказал он.

Сейчас Минфин совместно с МНЭ прорабатывают вопрос создания и введения единой методологии таможенной статистики в рамках ЕЭК.

«Кроме того в рамках использования различных информационных систем, в рамках сформированного проектного офиса по повышению собираемости налогов до 25% одно из направлений – это использование информации третьих лиц. То есть мы не только будем использовать статистику ЕЭК, например, статистику от железных дорог, других транспортирующих организаций. И от энергопоставляющих и потребляющих организаций для того, чтобы сверять эти данные и приходить к реальной стоимости», - заключил Султанов.

Татьяна Ковалева, Астана

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