До 2022 года 10 тысяч км дорог в РК станут платными

В этом году платными станут участки Алматы-Хоргос, Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай.

На совместном заседании Палат Парламента РК (Мажилиса и Сената) министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о планах по вводу платности на некоторых автотрассах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«До 2020 года мы планируем, что на более чем 5,5 тысяч километрах республиканских дорог будет внедрена платность, а до 2022 года более 10 тысяч». - сказал глава ведомства.

По его словам, эти дороги должны обеспечить сбор средств которые должны полностью будут компенсировать расходы, связанные с текущим ремонтом и содержанием.

«Сегодня у нас одна платная дорога это Астана-Бурабай - порядка 210 километров, в ближайшие три месяца на трех участках более 630 километрах будет внедрена система взимания платы за проезд. Первый участок Алматы-Хоргос - в конце июля полностью будет введена система. И Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай - это будет в сентябре», - уточнил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова, Астана.

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