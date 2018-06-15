19 врачебных амбулаторий открыли в селах Актюбинской области в рамках ГЧП

В прошлом году в регионе приступили к реализации социально-значимой программы по строительству 26 медицинских учреждений, в том числе 21 в сельской местности.

В Актюбинской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году в регионе приступили к реализации социально-значимой программы по строительству 26 медицинских учреждений, в том числе 21 в сельской местности. Сегодня в пос.К.Нокина открылась очередная врачебная амбулатория. Это 19 медицинское учреждение, построенное в селах области в рамках государственно-частного партнёрства за последний год.

- По поручению Главы государства за годы независимости в Казахстане проведена масштабная работа по развитию здравоохранения. В этих целях в регионе строятся медицинские учреждения, внедряются информационные системы, передовые технологии. Налажено сотрудничество с ведущими клиниками Южной Кореи, США, Израиля, Турции, Германии. С участием иностранных инвесторов при медицинском кластере начато строительство Chek-up центра, центра позитронно-эмиссионной томографии, детской онкологической клиники. В результате эффективной политики руководства страны, средняя продолжительность жизни актюбинцев достигла 73,8 года. Это и есть наше главное достижение, - сказал Бердыбек Сапарбаев, поздравив работников здравоохранения с профессиональным праздником.

Площадь амбулатории составляет порядка 450 кв.м. Квалифицированный персонал СВА будет обслуживать 7300 жителей села и близлежащих районов, оказывая врачебную, стоматологическую помощь, услуги физиотерапевтического и процедурного кабинетов, будет работать дневной стационар. Плановая мощность - 50 посещений в смену.

Также в этот день в г.Актобе открылась стела «Ваше здоровье - в Ваших руках». Скульптурную композицию, символизирующую жизнь, нравственные и душевные ценности установили в Парке здоровья, построенном в прошлом году на средства медицинской общественности. Стела выполнена в форме сердца, бережно охраняемого ладонями. Таким образом, новая скульптурная композиция призвана привлечь внимание населения к своему здоровью и, в частности, к наиболее значимой патологии - болезням органов кровообращения.

В мероприятии принял участие профессор университета Ёнсе Чанг Хан Сок, который поздравил актюбинских медиков с профессиональным праздником. В рамках акции «Бакытты бала» южнокорейский специалист вручил двум детям-сиротам сертификаты на пополнение счетов в Жилстройсбербанке на сумму 100 тысяч тенге.

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