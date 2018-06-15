Госбюджет несет потери из-за некачественного налогового администрирования - Рау

В отчетном периоде остались неисполненными поступления по 16 позициям налогов и неналоговым платежам на сумму более 108 млрд тенге.

Государственный бюджет продолжает нести потери вследствие некачественного налогового администрирования. Доля налоговых поступлений в его структуре продолжает снижаться. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента сказал депутат Альберт Рау, передает корреспондент Zakon.kz.

Он обратил внимание, что доходная часть республиканского бюджета 2017 года исполнилась с незначительным ростом и составила 100,9%.

«В то же время на протяжении последних лет в структуре бюджета уровень налоговых поступлений продолжает снижаться», - сказал Рау.

Так, по его данным, в доходах 2016 года – доля налоговых поступлений составляла 56%, а в 2017 году снизилась до 50%.

«Это показатель ниже даже чем в кризисном 2015, когда нефть стоила 37 долларов доля трансфертов из Национального фонда увеличилась и стала более 45%. Как уже было сказано председателем счетного комитета в 2017 году перевыполнение плана (100,9%) к доходам было достигнуто только за счет оплаты налогов в счет будущих периодов в сумме 82 млрд тенге, как и в прошлом году бюджет продолжает нести потери вследствие некачественного налогового администрирования», - сказал Рау.

Он отметил, что в отчетном периоде остались неисполненными поступления по 16 позициям налогов и неналоговым платежам на сумму более 108 млрд тенге. 20 млрд тенге бюджет недополучил вследствие уклонения от неуплаты налогов.

«Остается высоким размер недоимки 153 млрд тенге. Да он сократился на 31 млрд тенге, но надо отметить, что половина этой суммы списана при банкротстве. Таким образом, перевыполнение доходной части бюджета происходит не вследствие эффективного налогового администрирования, не за счет качественного планирования поступления в бюджет, но больше внешних факторов, таких как увеличение цен на нефть, объема импорта товаров, а также продолжающейся практики анонсирования», - продолжил он.

По его словам, в 2017 году правительство обеспечило довольно высокий процент освоения расходной части бюджета (99, 8%), «но качество и эффективность его исполнения по-прежнему вызывает очень много вопросов депутатов».

«При том, что бюджет уточнялся дважды, неоднократно корректировался, все же 21 млрд тенге остался неиспользованным. Сохраняется практика перечисления средств администраторами бюджетных программ к концу отчетного года. Большая часть этих средств, как правило, не осваивается, увеличивается дебиторская задолженность, либо средства остаются на казначейском счете не использованными», - сказал он.

Согласно отчетам правительства, общая дебиторская задолженность на начало текущего года составила 300 млрд тенге, увеличившись за года на 88 млрд. По итогам 2017 года, сумма кредиторской задолженности составила 8 млрд тенге.

Татьяна Ковалева, Астана.

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