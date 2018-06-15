Сколько заплатят казахстанским миротворцам

Наше подразделение полностью готово, личный состав подобран - Жасузаков.

Министр обороны Сакен Жасузаков ответил на вопрос журналистов о том, сколько средств из республиканского бюджета будет затрачено на содержание казахстанского миротворческого контингента на Ближнем Востоке, Кипре, Индии, Пакистане, Ливане и в Западной Сахаре, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, денежные средства выделяются в соответствии с расчетами. Это денежное содержание, переброски. Конкретной суммы министр не назвал.

"Миротворческие миссии ООН, то есть это военные наблюдатели и офицеры . Мы увеличиваем их количество и расширяем географию их направления. Второе, это направление миротворческое, которое мы много лет готовили. Они прошли соответствующую подготовку в соответствии со стандартами ООН. Они будут применяться в миротворческом контингенте Индии. Все договоренности есть. Мы прошли подготовку в учебной части ООН Индии и практически достигли оперативной совместимости. Наше подразделение полностью готово, личный состав подобран. Всем необходимым материально-техническим обеспечением, все вопросы решены. Мы планируем осенью направить", - сказал Жасузаков.

Министр обороны также назвал заработок контрактников.

"Денежное содержание соответствует нашим законам. Здесь он получает трехкратное денежное содержание и плюс по линии ООН. Ежесуточно ему выделяется доллар с лишним, плюс оздоровительные 10,5 долларов. Это достаточно, чтобы через 6 месяцев он приехал и мог решить все свои вопросы: и социальные, и финансовые, и приобрести все, что хочет", - заключил министр.

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