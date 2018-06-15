Казахстан исполняет индикаторы ВЭФ лишь на 28% - Рау

Госорганы не могут исполнить те обязательства, которые приняли на себя при формировании бюджета.

Практически каждый госорган Казахстана вовлечен в судебное разбирательство из-за невыполнение подрядчиками договорных обязательств. Это результаты некачественной работы с ними и слабой финансовой дисциплины администраторов бюджетных программ. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента сказал депутат Альберт Рау, передает корреспондент Zakon.kz.

Общая сумма неэффективности – 508 млрд.

«Действительно это много приходится на бухгалтерский и методологический (сектор – от авт.), но сумма увеличилась в два раз почти. И по эффективности можно говорить. И как пример, согласно отчету правительства, на оплату консалтинговых услуг и исследований 2017 году 42 млрд. тенге. Это бюджет города Караганды или 4 годовых бюджета Жезказгана. Это почти вся сумма, которая тратится на лекарства и питание. Между тем по итогам проведения исследования не проводится оценка эффективности этих затрат какова вообще от них отдача для экономики и бюджета страны?», - сказал Рау.

Еще одна проблема, по мнению депутата находится в области достижений стратегических планов государственных органов. По его словам, индикаторы (всего 139) Всемирного экономического форума и Doing Business исполнены Казахстаном на 28%.

«И все госорганы одинаково отвечают: «но это же методом опроса, мы то причем». Но, это же получается, что госорганы не могут исполнить те обязательства, которые приняли на себя при формировании бюджета. В 2017 году бюджетные средства были направлены на достижение показателей 11 государственных правительственных программ. Выполнение мероприятий данных программ не всегда результативны, так как не достигается запланированный эффект. Из трех программ направленного экономического развития только по программе развития регионов достигнуты все запланированные целевые индикаторы», - сказал депутат.

Он также обратил внимание, что из-за вопросов качества планирования при реализации программы поддержки малого бизнеса. В мажилис поступают многочисленные обращения от предпринимателей практически со всех областей.

«Предприниматели, которые получили кредиты по программе «Дорожная карта бизнеса» сейчас начали получать «письма счастья» от областных акиматов, что больше денег нет и прекращается уже финансирование тех проектов, которые уже находятся на стадии реализации», - привел пример Рау.

В итоге, оказалось, что недостаток средств на субсидирование проектов малого и среднего бизнеса на сегодняшний день – 12 млрд тенге по принятым ранее обязательствам. «Такое планирование трудно назвать эффективным. В конечном итоге от этого страдает бизнес».

Еще одна проблема, по мнению депутата – финансирование и спасение банков второго уровня. По данным Счетного комитета, кредитный портфель БВУ составляет 47% от их активов. Вторая же половина средств аккумулируется Нацбанком. В результате за последние несколько лет банки почти на 6% сократили кредитование юридических лиц. Кредитование физических лиц увеличилось на 10%. То есть кредитование реального сектора экономики снижается, в основном развивается потребительское кредитование.

«Еще один вопрос, который обсуждается из года в год в парламенте – это остатки средств на счетах квазигосударственного сектора. Подробный анализ мы провели, он показал, что средства не используются по 3-4 года. Сегодня тоже говорилось в отчете председателя Счетного комитета, еще раз 113 млрд было на начало года, 193 млрд тенге добавили, на конец года 74 млрд тенге осталось. То есть половину средств можно было просто перераспределить и не выделять, и направить их на действительно нужды есть у экономики и в социальной сфере», - сказал он.

Он напомнил, что правительство при рассмотрении отчета об исполнении бюджета в 2016 году обязалось изменить механизм финансирования квазигосударственного сектора, но к сожалению, ситуация не изменилась. Кроме того, в 2017 году наибольший объем нарушений также установлен у субъектов квазигосударственного сектора республиканского подчинения более 236 млрд тенге. То есть 30% от общей суммы охваченных контролем средств использованы с нарушением законодательства.

«С такими показателями исполнения деятельность субъектов квазигоссектора результативной и эффективной не назовешь. Они не обеспечивают должный уровень экономического социального эффекта от вложенных в их уставной капитал средств», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

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