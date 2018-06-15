Коллекцию серебряных и бронзовых медалей привезли Атырауские пловцы из Германии

Спортсмены-паралимпийцы сражались за Кубок мира в Германии.

С 8 по 11 июня в Берлине прошел Чемпионат мира по параолимпийскому плаванию. В состязаниях приняли участие более 700 пловцов из 55 стран мира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В первый день соревнований Ержан Салимгереев стал чемпионом на дистанции в 100 метров в стиле баттерфляй. Кроме того, парапловец завоевал бронзу на 50 метрах в стиле баттерфляй и серебро в 50-метровом фристайле. Таким образом, Атырауский пловец известный по прозвищу «Мотиватор» собрал серию медалей на чемпионате мира. Теперь можно сказать, спортсмен завоевал путевку для участия на параазиатских играх.

«Следующим этапом для меня станут Летние Азиатские игры, которые пройдут в Индонезии. Я получил лицензию на участие. Приложу все усилия, для того, чтобы победить» - рассказал пловец-паралимпиец Е. Салимгереев.

Еще один из наших соотечественников Дмитрий Ли из Национальной сборной Казахстана стал чемпионом в эстафетном соревновании. Он завоевал серебряную медаль в комплексном плавании на 200 метров. Кроме того, в первый день соревнований он стал обладателем серебряной медали во время плавания в вольном стиле на дистанции 200 метров.

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