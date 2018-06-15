В ЮКО медицинским работникам вручили 27 автомашин

Новые автомашины оснащены всеми средствами оказания первой медицинской помощи.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравив врачей с Днём медицинского работника, торжественно вручил больницам и поликлиникам региона 27 ключей от машин скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравительном слове аким области отметил, что Глава государства уделяет особое внимание сфере здравоохранения и остановился на достижениях медицинских работников.

«Врачи, оберегающие человеческие жизни занимают особое место в нашем обществе. Сфера здравоохранения - одно из приоритетных направлений государственной политики. Поэтому в нашей области из года в год увеличивается финансирование данной сферы. Благодаря этому, наши медицинские учреждения оснащаются передовым оборудованием, применяются эффективные способы лечения. Вследствие реализации государственной программы, в 2017 году основные показатели здоровья улучшились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К примеру, продолжительность жизни увеличилась с 72,6 до 72,9. Кроме того, сократился показатель общей смертности с 5,3 до 5,1, показатель материнской смертности на 1,5%, младенческой смертности на 13%, а также показатель смертности от туберкулеза на 14,8%. Это все благодаря Вашей работе» - сказал Жансеит Туймебаев.

Стоит отметить, что новые автомашины оснащены всеми средствами оказания первой медицинской помощи. Более того, до конца текущего года медицинским учреждениям области будут выданы еще 20 специальных машин.

Следует подчеркнуть, на сегодняшний день в сфере здравоохранения области трудятся более 7 тыс. врачей и 25 тыс. медицинских сестер. В связи с демографическим ростом населения в районах и городах области ведется строительство 10 амбулаторных поликлиник.

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