Сменился руководитель пресс-службы МИД РК

Прежний руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков вскоре будет назначен советником в постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

Айбек Смадияров назначен руководителем пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана, передает Zakon.kz.

Нового пресс-секретаря журналистскому корпусу Астаны представил глава внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов.

35-летний А. Смадияров является кадровым дипломатом. С отличием окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Ранее работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа, в Посольстве Казахстана в Венгрии и Пресс-службе Президента. В последние годы являлся советником Посольства Казахстана во Вьетнаме.

«Внешнеполитическое ведомство остается открытым для средств массовой информации и широкой общественности. МИД продолжит работу по разъяснению и продвижению внешней политики Президента Нурсултана Назарбаева, отстаиванию интересов государства и граждан Казахстана на международной арене», - сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая перед журналистами.

Прежний руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков вскоре будет назначен советником в постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

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