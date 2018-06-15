Аким СКО Кумар Аксакалов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником

Аким области отметил, ни один из показателей регионального здравоохранения не был бы достигнут без медицинских работников.

Торжественное собрание состоялось в областном театре драмы им. Погодина, передает Zakon.kz.

В своем выступлении аким области отметил, ни один из показателей регионального здравоохранения не был бы достигнут без медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, которые ежедневно дарят здоровье сотням жителей нашей области. Кумар Аксакалов подчеркнул, в регионе есть немало прекрасных специалистов, трудолюбивых и ответственных профессионалов, которые осваивают новые технологии, инновационные методы диагностики и лечения. Среди них заведующий реанимационным отделением ДОБ Нурлан Жакупов, заведующий отделением травматологии третьей городской больницы Никос Леонов и другие. Поздравляя виновников торжества, Кумар Аксакалов отметил, к сфере здравоохранения всегда особое отношение. В регионе ведется активная работа по реформированию системы.

«В нынешнем году планируем приобретение 38 автотранспортных средств, 54 единиц медицинского оборудования, проведение капитального ремонта 15 объектов здравоохранения. В планах строительство многопрофильной больницы на 700 мест. Она будет оснащена самым современным оборудованием, будет оказываться широкий спектр медицинских услуг. Жителям не придется никуда ехать на лечение. Также мы работаем еще над одним проектом. В микрорайоне «Береке» в следующем году начнется строительство поликлиники. Все эти шаги, безусловно, направлены на улучшение качества медицинских услуг», - сказал глава области.

За безупречный труд и вклад в развитие здравоохранения Кумар Аксакалов вручил ряду медицинских работников почетные грамоты и благодарственные письма. Четверо североказахстанцев удостоены нагрудных знаков «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiнiң үздiгi» и «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

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