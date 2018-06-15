Наркозависимый американец решил проверить качество зелья у полицейских

Решив, что наркодиллер продал ему не качественный товар, мужчина принес полицейским наркотики на проверку и был арестован.

Американец из штата Флорида Дуглас Питер Келли принес полицейским на проверку наркотики, так как заподозрил, что дилер продал ему ненастоящий метамфетамин. Наркотики оказались качественными, и мужчина он был арестован, передает lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Хоторн, штат Калифорния. Полицейские рассказали, что 49-летний мужчина позвонил им и пожаловался на то, что проданный ему неделю назад метамфетамин «оказал на него плохой эффект». Келли решил, что это произошло из-за того, что под видом метамфетамина ему продали другое вещество, и попросил полицейских из отдела наркоконтроля проверить его, так как он хочет «выдвинуть обвинения» против недобросовестного продавца.

Полицейские предложили ему приехать и отдать наркотик лично. Проверка показала, что это действительно был метамфетамин. Самого Келли арестовали и обвинили в хранении запрещенного вещества.

Полицейских крайне рассмешила ситуация, и они предложили всем желающим проверить наркотики на качество воспользоваться их услугами.

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