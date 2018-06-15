Крымские мусульмане празднуют Ураза-байрам

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил мусульманский праздник Ураза-байрам официальным выходным днем в республике.

Более 2 тысяч мусульман Крыма приняли участие в самом многочисленном праздничном намазе в Симферополе, посвященном празднику Ураза-байрам, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) Зера Эмир-Суин.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил мусульманский праздник Ураза-байрам официальным выходным днем в республике. Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) – праздник разговения, один из двух главных праздников в исламе.

"В 5.30 утра состоялся праздничный намаз, посвященный окончанию поста рамадан и празднику Ураза-байрам. Более 2 тысяч мусульман съехались со всего Крыма в Симферополь. Намаз провел муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Он поздравил собравшихся, призвал к взаимному уважению, взаимопониманию и сплоченности. Муфтий призвал быть внимательными друг к другу", — сказала Эмир-Суин.

Праздничные намазы прошли во всех мечетях Крыма, отметила она. В эти дни, рассказала пресс-секретарь, мусульмане обязательно посещают родственников, помогают больным людям, уделяют внимание сиротам и одиноким. Ураза-байрам празднуется три дня.

Самый многочисленный намаз по традиции провели в Доме культуры профсоюзов в Симферополе. Муфтий выразил надежду, что в будущем году праздничный намаз пройдет в стенах новой соборной мечети.

Соборная мечеть Крыма, которая строится в Симферополе, будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Сроки сдачи объекта — 2019 год. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.

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