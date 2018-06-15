Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США составил 336,48 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 336,48 тенге за доллар при объеме торгов 129 750 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 336,39 тенге за доллар (+0,40 тенге), суммарный объем торгов

– 155 350 тыс. долларов (+40 450 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 388,90 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3768 тенге за рубль при объеме торгов 45 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3785 тенге за рубль (+0,0028 тенге), суммарный объем торгов – 53 000 тыс. рублей (-2 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 336,5-337,3 тенге, евро - 390-392,5, рос.рубля - 5,37-5,42 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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