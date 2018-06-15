Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

В проект повестки включены для рассмотрения ратификационные законопроекты.

Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz.

В проект повестки включены для рассмотрения ратификационные законопроекты.

Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур».

В этом ряду и Соглашение Казахстана с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, палате предстоит назначить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис.

Это проект закона с сопутствующими поправками «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

Здесь же законодательные новшества по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, а также относительно транспорта.

В числе поступивших в Мажилис и ратификационный акт - Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!