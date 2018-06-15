Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
В проект повестки включены для рассмотрения ратификационные законопроекты.
Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz.
В проект повестки включены для рассмотрения ратификационные законопроекты.
Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур».
В этом ряду и Соглашение Казахстана с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, палате предстоит назначить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис.
Это проект закона с сопутствующими поправками «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».
Здесь же законодательные новшества по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, а также относительно транспорта.
В числе поступивших в Мажилис и ратификационный акт - Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.
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