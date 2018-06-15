Назарбаев предложил организовать Форум молодых лидеров Казахстана и России

Об этом президент Казахстана заявил в ходе своего выступления в Казанском федеральном университете.

Важным элементом взаимовыгодного многопланового сотрудничества Казахстана и России является народная дипломатия, где особую роль играет тесное взаимодействие молодежи двух стран. Об этом, выступая в стенах Казанского федерального университета, заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ».

«Молодежь - это олицетворение обновленного Казахстана и России. Ваша энергия, инициативность, ум, креатив являются залогом успешного развития наших государств. Именно вам, поколению новой формации, предстоит продолжить дело по укреплению дружбы и добрососедства между Казахстаном и Россией», - обратился Глава государства к молодому поколению Казахстана и России.

В данном контексте, по мнению Нурсултана Назарбаева, важным является более активное вовлечение молодежи в процесс сотрудничества Астаны, Москвы и Казани.

«Предлагаю организовать форум молодых лидеров Казахстана и России. В рамках форума следует предусмотреть проведение научных конференций, семинаров, коуч-сессий и других мероприятий. Это позволит молодежи обмениваться своими идеями, выработать конкретные предложения по самым актуальным вопросам наших стран», - предложил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также отметил необходимость задать новый импульс культурному обмену и активизировать ежегодные конкурсы молодых исполнителей, художников, музыкантов с целью поддержки талантливой и творческой молодежи двух стран.

«Актуальными являются контакты между нашими молодыми спортсменами. Думаю, что студенчество поддержит проведение на регулярной основе турниров среди молодежи двух стран», - добавил Глава государства.

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