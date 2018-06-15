"Зеленую" транспортную технику показали Назарбаеву

Президент посетил выставку промышленных предприятий в Татарстане.

В ходе рабочего визита в Республику Татарстан Нурсултан Назарбаев посетил выставку промышленных предприятий, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Главе государства была представлена продукция предприятий в сфере судо- и машиностроения, а также оборонно-промышленного комплекса.

В частности, Президент Казахстана ознакомился с образцами транспортной техники, использующей экологически чистые и возобновляемые источники энергии.

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