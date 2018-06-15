Молодежные организации Казахстана объединил спорт

Цель спортивной акции "Другой ты" – популяризация физической культуры и здорового образа жизни.

15 июня в Астане состоится молодежный спортивный марафон "Astanа SPORT DAY 2018" в поддержку республиканского челленджа "Другой ТЫ". Спортивное мероприятие организовано Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Конгрессом молодежи Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Марафон начнется с массовой танцевальной зарядки Zumba, после чего пройдут мастер-классы по художественной гимнастике от школы "Алан", а также мастер-класс по таэквандо и скейтбордингу от тренеров столичных федераций.

Турнир по шахматам проведут лучшие тренеры Шахматной Академии международного гроссмейстера, многократной чемпионки Мира Динары Садуакасовой. Далее состоялась спартакиада и велопробег. А завершится спортивный марафон, приуроченный к челленджу "ДРУГОЙ ТЫ", ярким фестивалем красок "Holy FEST", который подарит участникам яркий мир красок, веселья и улыбок.

Как отмечают организаторы, цель спортивной акции "Другой ты" – популяризация физической культуры и здорового образа жизни. По всему Казахстану в рамках акции знаменитые спортсмены, деятели культуры проводят открытые тренировки. Они своим примером мотивируют казахстанцев заниматься спортом.

"Поддержка Главой государства республиканского челленджа "Другой ТЫ" говорит о том, какое особое внимание Елбасы уделяет развитию спорта в Казахстане. А деятельность Фонда Первого Президента РК, в свою очередь, направлена на развитие потенциала нашего общества и поддержку талантливой молодежи и их общественно-значимых проектов. Мы стремимся укреплять приверженность нынешнего и будущих поколений казахстанцев главным идеям Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Поэтому проведение марафона Astana Sport Day, который поддержали ведущие республиканские молодежные организации Казахстана, акимат г.Астаны и спортивные школы чемпионов нашей страны является знаковым. Наша цель - своим примером, подобными марафонами и спортивными фестивалями мотивировать казахстанскую молодежь к занятиям спортом. Верим, что подобные инициативы молодежи станут частью нашей культуры, что в свою очередь будет залогом здоровой нации и будущего всего Казахстана", - сказала пресс-секретарь Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Акерке Берлибай.

Стоит отметить, что Фонд Первого Президента РК с первых дней поддерживает республиканскую акцию "Другой ТЫ". Футбольная команда Фонда Первого Президента РК провели открытую тренировку по футболу и мастер-класс по футбольному фристайлу для воспитанников Детского дома №1 для детей с особыми образовательными потребностями Аккольского района Акмолинской области.

В спортивном марафоне примут участие ведущие республиканские молодежные организации и движения Казахстана: как МТО "Жасыл Ел", РМО "Жарасым" при Ассамблее Народа Казахстана, РМО "Альянс Студентов Казахстана", РОО "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан", Национальная волонтерская сеть, Национальный Дельфийский комитет, Союз КВН Казахстана "Жайдарман", Ассоциация выпускников программы "Болашак", Республиканское молодежное движение Ассамблеи Народа Казахстана "Жаңғыру Жолы", Республиканское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", федерация скейтбординга РК, а также учащиеся школ и ССУЗов, студенты ВУЗов г.Астаны.

Собрать представителей всех ведущих молодежных организаций и движений страны под эгидой Фонда Первого Президента РК удалось Конгрессу молодежи Казахстана.

"Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет доброй традицией для наших молодежных организаций. Регулярные занятия спортом, хорошая успеваемость в учебе и помощь родителям, вот на что наша молодежь должна уделять свое время. Большая благодарность Фонду Первого Президента РК за постоянную поддержку наших инициатив и помощь в организации множества проектов, направленных на поддержку молодежи", - сказал Исполнительный директор ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана" Тохтар Болысов.

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