Ведущему солисту «Астана Опера» вручили премию «Алтын Шипагер» 2018

В апреле ведущий солист столичного театра исполнил желание студента музыкального колледжа Есимбека Рахата, который страдает от онкологического заболевания.

Премию «Алтын Шипагер» 2018, аналогов которой не существует в нашей стране, 14 июня вручили прославленному казахстанскому баритону, Заслуженному деятелю Казахстана Сундету Байгожину.

Известно, что знаменитый казахстанский оперный певец ведет активную общественную деятельность, занимается благотворительностью.

Напомним, что в апреле этого года ведущий солист столичного театра исполнил желание студента музыкального колледжа Есимбека Рахата, который страдает от онкологического заболевания. Есимбек мечтал познакомиться со своим кумиром - баритоном Сундентом Байгожиным. Оперный певец с радостью исполнил эту мечту, он проникся всей душой к нелегкой судьбе своего младшего коллеги Есимбека Рахата, который только начинает делать шаги в профессии. На следующий день он вновь посетил парня в больнице и подарил ему свою наградную статуэтку «Лучший оперный певец Казахстана 2018» и денежные средства, чтобы тот смог продолжить лечение.

Министерство здравоохранения РК отметило благородный поступок Сундета Байгожина, присудив ему премию «Алтын Шипагер».

- Мое добро к тебе, Рахат, возвращается в десятикратном размере. Я счастлив, и все мы ждём твоего скорейшего выздоровления! Знаю, что операция прошла успешно, она длилась 10 часов. Держись, скоро ты встанешь на ноги, и мы еще споем с тобой на одной сцене, – сказал слова поддержки известный оперный певец Сундет Байгожин.

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