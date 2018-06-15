Назарбаев наградил Минниханова орденом

Встреча с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы и дальнейшие планы развития отношений.

Глава государства отметил высокие темпы социально-экономического роста Татарстана и указал на перспективные направления углубления двусторонних связей.

Президент Казахстана подчеркнул, что между Казахстаном и Татарстаном сложились самые близкие и доверительные отношения.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

- У вас хорошо развивается сфера IT- технологий. Нашей молодежи необходимо изучать этот опыт. Также налаживается межрегиональное сотрудничество. Объем взаимной торговли увеличился до 700 млн долларов, и теперь нам необходимо достичь показателя в 1 млрд долларов, - констатировал Глава государства.

Президент Казахстана указал на возможности создания совместных предприятий в сфере машиностроения, оборонной и космической промышленности.

Нурсултан Назарбаев отметил опыт Татарстана в сфере переработки нефтепродуктов.

- Все страны будут переходить на использование альтернативных источников энергии. Вместе с тем, в ближайшие 50 лет нефть и газ будут также востребованы. Пользуясь этим промежутком времени, мы должны создать обрабатывающую промышленность, - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана акцентировал внимание на вопросах сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

- Необходимо развивать сельскохозяйственную науку. Мы также можем осуществлять поставки мяса в Россию. Мы завезли лучшие породы крупного рогатого скота для производства высококачественной говядины, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на результатах развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана и реализации инфраструктурных программ.

Наряду с этим, президент Казахстана уделил внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству, в том числе вопросам налаживания связей в сфере образования и медицины.

- Я рад, что Казань успешно развивается. В контексте наших общих взаимоотношений с Россией Татарстан занимает одно из первых мест. Мы будем развивать дальнейшее сотрудничество на благо двух народов, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Отметив вклад Р. Минниханова в укрепление дружбы, взаимопонимания и доверия между народами, Глава государства наградил президента Республики Татарстан орденом «Достык» первой степени.

В свою очередь Рустам Минниханов подчеркнул важность эффективного двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

- Сегодня Казахстан - это самый главный наш партнер. Важным является опыт реализации успешных совместных проектов, - сказал президент Республики Татарстан.

Также Р. Минниханов отметил темпы развития системы образования в Казахстане и выразил готовность к активизации процесса обмена студентами.

Президент Татарстана также поделился своими впечатлениями от результатов участия республики в международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

- Выставка «ЭКСПО-2017» прошла на высочайшем уровне. Вы создали мощную и современную площадку. Я считаю, что открытие МФЦА на базе этого комплекса станет ярким событием, и в дальнейшем мы хотим работать с нашими коллегами из Казахстана в рамках МФЦА, - сказал Р.Минниханов.

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