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Назарбаев ознакомился с проектами возрождения татарского города Болгар

Современный этап сохранения и возрождения Болгарского комплекса наследия начался в 1990-х годах.

Фото : пресс-служба Акорды15 июня 2018, 17:42

Глава государства ознакомился с планами возрождения города Болгар и «Острова - града Свияжск», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На его территории расположен Успенский собор - главный храм Успенского Богородицкого мужского монастыря.

Работы по сохранению Успенского собора ведутся с 1954 года. В 1970-80-х годах была полностью изучена и исследована настенная фресковая живопись собора.

Современный этап сохранения и возрождения Болгарского комплекса наследия начался в 1990-х годах, когда этой работе был придан характер важной государственной программы Республики Татарстан.


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