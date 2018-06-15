Назарбаев ознакомился с проектами возрождения татарского города Болгар
Современный этап сохранения и возрождения Болгарского комплекса наследия начался в 1990-х годах.
Глава государства ознакомился с планами возрождения города Болгар и «Острова - града Свияжск», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На его территории расположен Успенский собор - главный храм Успенского Богородицкого мужского монастыря.
Работы по сохранению Успенского собора ведутся с 1954 года. В 1970-80-х годах была полностью изучена и исследована настенная фресковая живопись собора.
Современный этап сохранения и возрождения Болгарского комплекса наследия начался в 1990-х годах, когда этой работе был придан характер важной государственной программы Республики Татарстан.
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