Малахов привел Пугачеву в бешенство

Малахов заявил, что еле сдержался, чтобы ничего не сказать.

Корреспондент издания «Собеседник» узнал о конфликте певицы Аллы Пугачевой с телеведущим Андреем Малаховым, передает Рамблер.

По данным издания, причиной ссоры стало приглашение в студию шоу «Привет, Андрей!» музыканта Сергея Челобанова, с которым Пугачева состояла в не зарегистрированном браке.

В программе обсуждалась история о том, что 30 лет назад Челобанов стал донором спермы, «которой воспользовались только сейчас».

После выхода передачи Пугачева якобы позвонила Малахову, и содержание их разговора ведущий пересказывает «только самым близким».

Корреспондент " Собеседника случайно услышал этот рассказ ".

"Звонок, смотрю: „Пугачева“. Не говоря „здравствуйте“, начинает: "Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!“ — цитирует издание телеведущего.

Малахов якобы заявил, что еле сдержался, чтобы ничего не сказать артистке.

Источники в окружении певицы заявили „Собеседнику“, что Пугачёва наотрез отказалась общаться с Малаховым в дальнейшем.

Сам Челобанов говорил, что Пугачева ему „голову оторвет“ за обсуждение темы донорства спермы в связи с ее детьми.

Отношения Пугачевой и Челобанова продлились с 1990-го по 1993 год. В декабре 2011 певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.

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